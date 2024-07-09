Заболеваемость психическими расстройствами в России снизилась почти на 20%

По ее словам, абсолютное число лиц, которые страдают от психических расстройств, в 2023 году составило 3,9 миллиона человек. Этот показатель, как отметила Шпорт, почти на 3% ниже, чем десять лет назад.

Накануне врач-психиатр, психотерапевт, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович заявил «Радиоточке НСН», что россияне перестали бояться обращаться за помощью к психотерапевтам, отсюда и рекордное число диагнозов.

