Заболеваемость психическими расстройствами в России снизилась почти на 20%

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения снизилась в России почти на 20% с 2005 года, заявила главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт на заседании Общественного совета при Минздраве России и Росздравнадзоре.

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По ее словам, абсолютное число лиц, которые страдают от психических расстройств, в 2023 году составило 3,9 миллиона человек. Этот показатель, как отметила Шпорт, почти на 3% ниже, чем десять лет назад.

Накануне врач-психиатр, психотерапевт, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Пирогова Андрей Шмилович заявил «Радиоточке НСН», что россияне перестали бояться обращаться за помощью к психотерапевтам, отсюда и рекордное число диагнозов.

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ФОТО: РИА Новости
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