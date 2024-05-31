Психиатр назвала проблемы с памятью первым симптомом деменции
Ухудшение памяти является первым и главным симптомом деменции. Об этом рассказала психиатр Ребекка Амарильо в разговоре с газетой The Sun.
Она отметила, что быстрее врачей обнаружить перемены в состоянии здоровья человека могут его близкие родственники. По словам Амарильо, было проведено исследование, которое показало, что у людей, чьи супруги замечали у них проблемы с памятью, на самом деле были повреждения головного мозга.
Врач указала, что важно обращать внимание на изменения в памяти близких людей, чтобы диагностировать когнитивные нарушения как можно раньше.
Ранее клинический психолог Екатерина Тихонова в разговоре с НСН отметила, что социопатов часто показывают в фильмах, как маньяков и убийц, что формирует ошибочное представление об этом психическом расстройстве, передает «Радиоточка НСН».
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