Психиатр назвала проблемы с памятью первым симптомом деменции

Она отметила, что быстрее врачей обнаружить перемены в состоянии здоровья человека могут его близкие родственники. По словам Амарильо, было проведено исследование, которое показало, что у людей, чьи супруги замечали у них проблемы с памятью, на самом деле были повреждения головного мозга.

Врач указала, что важно обращать внимание на изменения в памяти близких людей, чтобы диагностировать когнитивные нарушения как можно раньше.

Ранее клинический психолог Екатерина Тихонова в разговоре с НСН отметила, что социопатов часто показывают в фильмах, как маньяков и убийц, что формирует ошибочное представление об этом психическом расстройстве, передает «Радиоточка НСН».

