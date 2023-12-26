Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 18,7%

По информации ведомства, число госпитализаций сократилось на 10,4%. При этом в 30 субъектах РФ число госпитализаций выросло, а заболеваемость ковидом увеличилась в 12 регионах.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус остается одним из главных возбудителей респираторных заболеваний. Эксперт посоветовал не откладывать вакцинацию обновленным препаратом «Спутник», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

