Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за месяц
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 52% за 28 дней, всего было зафиксировано свыше 850 тысяч заражений. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в еженедельной эпидемиологической сводке.
«Во всем мире число новых случаев увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом», — указали в ВОЗ.
По данным организации, в этот период в больницы попали более 118 тысяч пациентов с коронавирусом, три тысячи человек умерли.
Ранее ВОЗ сообщила, что в мире зарегистрировали более 772 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 7 млн смертей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru