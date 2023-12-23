Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за месяц

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 52% за 28 дней, всего было зафиксировано свыше 850 тысяч заражений. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в еженедельной эпидемиологической сводке.

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«Во всем мире число новых случаев увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом», — указали в ВОЗ.

По данным организации, в этот период в больницы попали более 118 тысяч пациентов с коронавирусом, три тысячи человек умерли.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире зарегистрировали более 772 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 7 млн смертей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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