Заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 52% за месяц

«Во всем мире число новых случаев увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом», — указали в ВОЗ.

По данным организации, в этот период в больницы попали более 118 тысяч пациентов с коронавирусом, три тысячи человек умерли.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире зарегистрировали более 772 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 7 млн смертей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

