Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю снизилась более чем на 50%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Во вторник глава ведомства Анна Попова провела первое в наступившем году селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.

«Было отмечено, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тем не менее Попова подчеркнула, что ситуация с заболеваемостью в стране остается непростой, и поручила регионам не снижать контроля и продолжать необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия. В частности, главный санитарный врач напомнила об обязательном параллельном тестировании на грипп и коронавирусную инфекцию.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗаболеваниеГриппРоспотребнадзорАнна Попова
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