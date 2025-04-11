«Росатом» объявил о добыче первого урана с нового месторождения в Зауралье

Первый уран был добыт с нового Добровольного месторождения в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».

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В сообщени говорится, что добыча стратегического металла ведётся «самым эффективным и экологичным способом скважинно-подземного выщелачивания (СПВ)».

«Технологический корпус запущен в работу по полному технологическому циклу... получена первая продукция в виде диураната аммония, которая полностью соответствует показателям качества», - указал гендиректор АО «Далур» (предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации) Динис Ежуров.

Ранее стало известно, что в 2030-е годы «Росатом» планирует начать работы по созданию мощностей в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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