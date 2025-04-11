«Росатом» объявил о добыче первого урана с нового месторождения в Зауралье
Первый уран был добыт с нового Добровольного месторождения в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба «Росатома».
В сообщени говорится, что добыча стратегического металла ведётся «самым эффективным и экологичным способом скважинно-подземного выщелачивания (СПВ)».
«Технологический корпус запущен в работу по полному технологическому циклу... получена первая продукция в виде диураната аммония, которая полностью соответствует показателям качества», - указал гендиректор АО «Далур» (предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации) Динис Ежуров.
Ранее стало известно, что в 2030-е годы «Росатом» планирует начать работы по созданию мощностей в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Восемь человек освободили из рабства в Новокузнецке
- Аксенов: Незначительные выбросы мазута не помешают турсезону в Крыму
- «Росатом» объявил о добыче первого урана с нового месторождения в Зауралье
- Чернышенко: Россию в 2024 году посетили 9,7 млн туристов из-за рубежа
- У храма в Лефортове во время отпевания рэпера Паши Техника началась давка
- В Тюмени два человека пострадали при столкновении скорой помощи и BMW
- ЕС пригрозил обложить налогами американских хайтек-гигантов
- СМИ: Войска Франции планируют операции против России
- «Ни за что»: Лавров назвал невозможным возвращение Украины к границам 1991 года
- ВСУ за сутки пять раз атаковали объекты российской энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru