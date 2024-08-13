Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 29,1%

Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю возросла на 29,1%. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Показатель заболеваемости... за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,01 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 29,1%», — указали в ведомстве.

По данным оперштаба, заболеваемость увеличилась в 59 субъектах РФ.

Всего за неделю были госпитализированы 1100 россиян с COVID-19, выздоровели 8 777 человек, умерли 14 пациентов.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН предупредил, что заболеваемость коронавирусом в стране вырастет в середине августа.

