Попова: Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился изменяться
Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился очень быстро изменяться. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с РИА Новости в ходе ПМЭФ.
Она отметила, что появляются все новые геноварианты, такие как FLiRT. По словам Поповой, система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые варианты.
Глава надзорного ведомства подчеркнула, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» Центрами секвенирования Роспотребнадзора ведется углубленные молекулярно-генетические исследования: каждую неделю не менее 500-700 проб из всех регионов страны.
Ранее глава Минздрава РФ Михаила Мурашко сообщил, что свыше 80 тысяч граждан России заражены COVID-19, из них более 20 тысяч проходят лечение в медицинских учреждениях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru