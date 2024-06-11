Попова: Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился изменяться

В заявлении по итогам саммита в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск

Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитам

Военные Южной Кореи открыли огонь в сторону перешедших границу солдат КНДР

Подъем заболеваемости корью в России завершился

Визовый сбор при получении шенгена для россиян вырос до 90 евро

Диетолог посоветовала изучать состав мороженого