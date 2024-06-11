Попова: Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился изменяться

Вариант коронавируса FLiRT не последний, вирус научился очень быстро изменяться. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с РИА Новости в ходе ПМЭФ.

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Она отметила, что появляются все новые геноварианты, такие как FLiRT. По словам Поповой, система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые варианты.

Глава надзорного ведомства подчеркнула, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» Центрами секвенирования Роспотребнадзора ведется углубленные молекулярно-генетические исследования: каждую неделю не менее 500-700 проб из всех регионов страны.

Ранее глава Минздрава РФ Михаила Мурашко сообщил, что свыше 80 тысяч граждан России заражены COVID-19, из них более 20 тысяч проходят лечение в медицинских учреждениях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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