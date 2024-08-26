«Гиподинамия и стресс»: Врач предупредила о влиянии гаджетов на сердце

Каждый лишний час, проведенный за экраном телевизора или гаджета в возрасте после 20 лет, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, следует из исследования группы американских ученых, которое проводилось на протяжении 30 лет. При этом для мужчин риски оказались выше. В научной работе, опубликованной в Journal of General Internal Medicine, также уточняется, что занятия спортом не снижают риски. Однако Романенко заявила, что активный образ жизни является хорошей профилактикой сердечных заболеваний.

«Полагаю, что на первый план выходит параметр гиподинамии и стресса, а не влияние экранов телевизоров. Движение – жизнь, независимые исследования подтверждают, что с каждым десятком лет важность активного образа жизни возрастает. Сидение за компьютером забирает у нас время, которое мы могли бы потратить на физическую активность. Кроме того, чем больше времени человек проводит с гаджетом, тем меньше он спит. Недостаток сна сводит на нет все другие параметры здорового образа жизни. Риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями у мужчин намного выше, чем у женщин из-за гормонального фона», - пояснила она.