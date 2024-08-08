«Иглотерапия коготками!»: Куклачев рассказал, что кошки помогают ему улучшить здоровье

Международный день кошек ежегодно отмечают 8 августа. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в разговоре с НСН рассказал, что его кошки помогают ему поправить здоровье.

Юрий Куклачев попал в больницу 12 апреля, в день своего 75-летия, после юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». В больнице артисту диагностировали обширный инфаркт и прооперировали. Спустя месяц, 14 мая, Куклачева выписали из больницы.

Артист отметил, что благодаря кошкам чувствует себя намного лучше.

«Папа кошек обнял, они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками, выражают свою любовь. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье. У нас нет дня кошки, у нас день кошки каждый день! Ждем, что здоровье будет лучше, нужно восстановиться», – сказал Куклачев.