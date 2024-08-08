«Иглотерапия коготками!»: Куклачев рассказал, что кошки помогают ему улучшить здоровье
Юрий Куклачев отметил в эфире НСН, что выступает в театре на Хамовниках не в полную силу, однако кошки продолжают показывать чудеса.
Международный день кошек ежегодно отмечают 8 августа. Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в разговоре с НСН рассказал, что его кошки помогают ему поправить здоровье.
Юрий Куклачев попал в больницу 12 апреля, в день своего 75-летия, после юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле». В больнице артисту диагностировали обширный инфаркт и прооперировали. Спустя месяц, 14 мая, Куклачева выписали из больницы.
Артист отметил, что благодаря кошкам чувствует себя намного лучше.
«Папа кошек обнял, они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками, выражают свою любовь. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье. У нас нет дня кошки, у нас день кошки каждый день! Ждем, что здоровье будет лучше, нужно восстановиться», – сказал Куклачев.
Артист отметил, что выступает в театре на Хамовниках не в полную силу, однако кошки продолжают показывать чудеса.
«Я уже выступаю. В Хамовниках у нас есть филиал театра, я начал там выступать, правда не в полную силу… Но дети зато показывают чудеса, трюки, работа идет, а я поддерживаю эмоционально, так что приходите все! Слава богу жив остался, люди хоть сфотографируются с живым Куклачевым! У меня 12 апреля появилась вторая жизнь!» – добавил собеседник НСН.
Сообщалось, что после инфаркта Куклачев решил убрать из программы цирковые трюки. Согласно данным, артисту стало плохо после того, как он крутил педали велосипеда и прыгал на пого-стике во время юбилейного шоу, передает «Радиоточка НСН».
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