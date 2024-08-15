Россиянам посоветовали, как избежать инфаркта и инсульта

Здоровый образ жизни в сочетании с правильным питанием могут значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта, однако не могут обезопасить на 100%. Об этом рассказал руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» министерства здравоохранения РФ Александр Покатилов.

Как пояснил специалист AIF.RU, немалое значение в этом плане имеют индивидуальные факторы риска, среди которых, наличие сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников, сопутствующие заболевания у самого человека. Покатилов обратил внимание на снижение смертности в России от болезней системы кровообращения, хотя, показатель по-прежнему сохраняется на достаточно высоком уровне.