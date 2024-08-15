Россиянам посоветовали, как избежать инфаркта и инсульта
Здоровый образ жизни в сочетании с правильным питанием могут значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта, однако не могут обезопасить на 100%. Об этом рассказал руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» министерства здравоохранения РФ Александр Покатилов.
Как пояснил специалист AIF.RU, немалое значение в этом плане имеют индивидуальные факторы риска, среди которых, наличие сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников, сопутствующие заболевания у самого человека. Покатилов обратил внимание на снижение смертности в России от болезней системы кровообращения, хотя, показатель по-прежнему сохраняется на достаточно высоком уровне.
По словам главы Центра, средний возраст инфаркта и инсульта в России сейчас составляет 55-65 лет. Последнее время фиксируется тенденция к омоложению. Одним из распространённых факторов риска признан стресс, который затрагивает сегодня в разной степени почти всех.
Александр Покатилов также отметил, что инфаркт и инсульт не могут возникнуть без причины, главная из которых — наличие нарушений в функционировании сердечно-сосудистой системы. Порой, они могут быть и недиагностированы. Что касается лечения при инфаркте, то при неосложненной форме ускоренный процесс реабилитации может занять 7-10 дней. При обширном инфаркте сроки увеличиваются до месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru