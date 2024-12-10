«Забирать газеты и включать свет»: В Росгвардии рассказали, как защитить жилье от воров

«Чтобы обезопасить свое жилье, можно воспользоваться техническими средствами охраны. Если возвращаться к народным средствам защиты, то при отъезде из дома просить родственников или близких людей присматривать за жильем, убирать газеты из почтового ящика, чтобы потенциальные нарушители понимали, что в доме или квартире кто-то живет. Стоит закрывать шторы, где-то оставлять свет, плотно закрывать окна, чтобы невозможно было попасть вовнутрь. Многие пользуются табличками «Находится под охраной», это тоже является профилактическим инструментом. Также есть приборы, которые издают светозвуковые сигналы при открывании двери, что тоже является методом отпугивания правонарушителей», - сказал собеседник НСН.

Ранее Романенко рассказал НСН, что за 2024 год группы задержания Росгвардии выезжали на тревожные сообщения, связанные с проникновением на охраняемые объекты, более 184 раз.

