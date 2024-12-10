«Забирать газеты и включать свет»: В Росгвардии рассказали, как защитить жилье от воров
Есть народные способы защиты жилья от правонарушителей, однако лучше все равно воспользоваться специальными техническими средствами, сказал НСН Александр Романенко.
Самым лучшим способом обезопасить свое жилье является установка специальных технических средств охраны, рассказал в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко.
«Чтобы обезопасить свое жилье, можно воспользоваться техническими средствами охраны. Если возвращаться к народным средствам защиты, то при отъезде из дома просить родственников или близких людей присматривать за жильем, убирать газеты из почтового ящика, чтобы потенциальные нарушители понимали, что в доме или квартире кто-то живет. Стоит закрывать шторы, где-то оставлять свет, плотно закрывать окна, чтобы невозможно было попасть вовнутрь. Многие пользуются табличками «Находится под охраной», это тоже является профилактическим инструментом. Также есть приборы, которые издают светозвуковые сигналы при открывании двери, что тоже является методом отпугивания правонарушителей», - сказал собеседник НСН.
Ранее Романенко рассказал НСН, что за 2024 год группы задержания Росгвардии выезжали на тревожные сообщения, связанные с проникновением на охраняемые объекты, более 184 раз.
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