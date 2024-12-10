Росгвардия за год предотвратила более 7 тысяч правонарушений на охраняемых объектах

За 2024 года бойцы Росгвардии в рамках профилактики на улицах города задержали свыше 40 тысяч человек за совершение правонарушений, заявил в пресс-центре НСН Александр Романенко.

За 2024 год группы задержаний Росгвардии выезжали на тревожные сообщения, связанные с проникновением на охраняемые объекты, более 184 раз, заявил в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко.

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«За уходящий год только Росгвардией было пресечено более семи тысяч правонарушений на охраняемых объектах. Группы задержаний совершили более 184 выездов на тревожные сообщения. По 33 правонарушениям были возбуждены уголовные дела. При профилактике на улицах города за совершение правонарушений в отделения были доставлены более 40 тысяч граждан, впоследствии за административные правонарушения были привлечены более 27 тысяч человек», - сказал собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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