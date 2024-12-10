Росгвардия за год предотвратила более 7 тысяч правонарушений на охраняемых объектах

За 2024 год группы задержаний Росгвардии выезжали на тревожные сообщения, связанные с проникновением на охраняемые объекты, более 184 раз, заявил в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко.