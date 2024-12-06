Росгвардия задержала севшего на трон посетителя Эрмитажа
6 декабря 202421:28
Бойцы Росгвардии задержали севшего на трон в Фельдмаршальском зале посетителя Эрмитажа, сообщило региональное управление вневедомственной охраны Росгвардии.
Сообщается, что задержанный мужчина проживает в Подмосковье. На камерах видеонаблюдения видно, что он не только сел на музейный экспонат, но и пытался сорвать картины со стен в соседнем здании.
Ранее африканца, забросавшего мусором автомобиль скорой помощи из-за отказа медсестры сделать ему прививку от гриппа, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru