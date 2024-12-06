Росгвардия задержала севшего на трон посетителя Эрмитажа

Сообщается, что задержанный мужчина проживает в Подмосковье. На камерах видеонаблюдения видно, что он не только сел на музейный экспонат, но и пытался сорвать картины со стен в соседнем здании.

Ранее африканца, забросавшего мусором автомобиль скорой помощи из-за отказа медсестры сделать ему прививку от гриппа, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

