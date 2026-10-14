Он подчеркнул, что американский лидер значительно подорвал свои позиции столкновением с Ираном, за которым последовал мировой топливный кризис. По мнению Штира, в преддверие назначенных на ноябрь выборов в Палату представителей в США Трамп будет делать все, чтобы создать хотя бы видимость решения проблемы с топливом.

«Он сам затруднил для себя ситуацию с нападением на Иран. И теперь перед выборами попробует все: и эти заявления про Гренландию, и дизельную сделку с Россией, потому что он должен что-то показать перед выборами. Но эффект тут может быть только эмоциональный, возможно, в информационной сфере это сыграет как-то, так как конкретных результатов этих шагов до выборов не будет. Но что-то в последнюю минуту еще нужно спасать», — пояснил собеседник НСН.

Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко объяснял НСН, что Трамп использует разведданные в качестве рычага давления на руководство Украины, чтобы принудить к требованиям, выдвинутым украинской делегации.

