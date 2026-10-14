В Венгрии объяснили, для чего Трамп снова нацелился на Гренландию
Трамп не воспринимает Европу всерьез, поэтому позволяет себе неприемлемые действия в отношении Гренландии, заявил венгерский журналист Габор Штир.
Агрессивная геополитическая активность Дональда Трампа в отношении Гренландии является попыткой укрепить позиции перед выборами в США и глобально перестроить мировой порядок, несмотря на то, что такие действия подрывают единство западного блока, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
Президент США Дональд Трамп заявил о скором запуске в Гренландии масштабных работ по разведке месторождений нефти, газа и полезных ископаемых. Он также отметил важность острова для обеспечения безопасности США. Штир подчеркнул, что деятельность американского лидера в отношении острова становится неприемлемой, однако остальные страны пока ничего не могут ему противопоставить.
«Гренландия геополитически важна для США, это однозначно. Но то, что Трамп делает в последние месяцы — это уже неприемлемо. Это ослабляет международное право. Трамп в этом вопросе слишком много себе разрешает. Трамп не воспринимает всерьез Европу, а Европа не воспринимает всерьез Трампа. Но Америка сильнее, из-за этого Европа только делает вид, что ее это не интересует, но когда вопросы уже решаются, тогда ведет себя послушно. ЕС всегда делает то, что Америка хочет. Трамп хочет разрушать все, чтобы построить новый миропорядок в интересах Америки. Для Европы это неприемлемо. Для России, Китая, Индии, Бразилии и остальной не западной части мира это также неприемлемо. Но пока эффективные ответные меры не найдены, как я думаю. Трамп и без таких поступков мог бы достичь американских стратегических целей, не разрушая западный блок. С одной стороны этот блок разрушает Трамп, с другой стороны это делает европейские мейнстрим. Если смотреть с точки зрения Запада, это слегка самоубийственно, блок ослабляет себя», — поделился мнением венгерский журналист.
Он подчеркнул, что американский лидер значительно подорвал свои позиции столкновением с Ираном, за которым последовал мировой топливный кризис. По мнению Штира, в преддверие назначенных на ноябрь выборов в Палату представителей в США Трамп будет делать все, чтобы создать хотя бы видимость решения проблемы с топливом.
«Он сам затруднил для себя ситуацию с нападением на Иран. И теперь перед выборами попробует все: и эти заявления про Гренландию, и дизельную сделку с Россией, потому что он должен что-то показать перед выборами. Но эффект тут может быть только эмоциональный, возможно, в информационной сфере это сыграет как-то, так как конкретных результатов этих шагов до выборов не будет. Но что-то в последнюю минуту еще нужно спасать», — пояснил собеседник НСН.
Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко объяснял НСН, что Трамп использует разведданные в качестве рычага давления на руководство Украины, чтобы принудить к требованиям, выдвинутым украинской делегации.
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