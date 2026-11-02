Ценный груз: Самозанятых могут допустить к рынку автомобильных перевозок

«Сейчас закон признает перевозчиками и фрахтовщиками только организации и индивидуальных предпринимателей. Самозанятые в этом списке не указаны, поэтому они не могут самостоятельно выступать в таком качестве на тех же основаниях, что компании и ИП. В результате самозанятые, которые фактически осуществляют перевозки, оказываются в менее определенном правовом положении», – отметила она.

По ее словам, необходимость изменений объясняется тем, что самозанятые уже получили право самостоятельно перевозить пассажиров и багаж на легковом такси, однако есть правовая неопределенность.

«Законопроект предлагает разрешить самозанятым самостоятельно выступать перевозчиками и фрахтовщиками. Сейчас такую деятельность по Уставу автомобильного транспорта могут вести только организации и ИП. Если поправки примут, физические лица на НПД смогут работать в этой сфере без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Самозанятые должны будут соблюдать требования, предусмотренные законодательством для соответствующей категории перевозок, и нести ответственность за их выполнение», – добавила она.

Особое значение поправки могут иметь для грузоперевозок. Сейчас самозанятые без статуса ИП не могут самостоятельно выступать перевозчиками грузов. При этом законопроект меняет общие определения перевозчика и фрахтовщика, хотя в пояснительной записке речь идет преимущественно о перевозке пассажиров и багажа на такси. Поэтому вопрос о применении новых правил к грузоперевозкам пока остается открытым.

