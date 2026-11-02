Ценный груз: Самозанятых могут допустить к рынку автомобильных перевозок

Ирина Чекунова заявила НСН, что сейчас самозанятые без статуса ИП не могут самостоятельно выступать перевозчиками грузов, что создает правовой пробел. 

Самозанятых могут допустить к рынку автомобильных перевозок, что будет выгодно всем участникам отношений, заявила НСН директор по развитию бизнеса платформы подработки Наймикс Ирина Чекунова.

Депутаты Госдумы Игорь Игошин и Роберт Чемерис внесли законопроект, который предлагает изменить Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» и расширить круг лиц, имеющих право выступать перевозчиками и фрахтовщиками. Чекунова отметила, что в таком случае перевозчиками смогут стать не только компании и ИП, но и самозанятые.

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«Сейчас закон признает перевозчиками и фрахтовщиками только организации и индивидуальных предпринимателей. Самозанятые в этом списке не указаны, поэтому они не могут самостоятельно выступать в таком качестве на тех же основаниях, что компании и ИП. В результате самозанятые, которые фактически осуществляют перевозки, оказываются в менее определенном правовом положении», – отметила она.

По ее словам, необходимость изменений объясняется тем, что самозанятые уже получили право самостоятельно перевозить пассажиров и багаж на легковом такси, однако есть правовая неопределенность.

«Законопроект предлагает разрешить самозанятым самостоятельно выступать перевозчиками и фрахтовщиками. Сейчас такую деятельность по Уставу автомобильного транспорта могут вести только организации и ИП. Если поправки примут, физические лица на НПД смогут работать в этой сфере без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Самозанятые должны будут соблюдать требования, предусмотренные законодательством для соответствующей категории перевозок, и нести ответственность за их выполнение», – добавила она.

Особое значение поправки могут иметь для грузоперевозок. Сейчас самозанятые без статуса ИП не могут самостоятельно выступать перевозчиками грузов. При этом законопроект меняет общие определения перевозчика и фрахтовщика, хотя в пояснительной записке речь идет преимущественно о перевозке пассажиров и багажа на такси. Поэтому вопрос о применении новых правил к грузоперевозкам пока остается открытым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаСамозанятые Граждане

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