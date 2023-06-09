Россиянам подсказали, как защититься от тополиного пуха

Для защиты от тополиного пуха летом следует установить на окна мелкие москитные сетки или завесить их влажной тканью. Об этом сообщило агентство РИАМО.

Врач назвал способы защититься от аллергии без лекарств

Кроме того, следует установить фильтры, очищающие воздух от пыльцы, и один-два раза в день проводить влажную уборку.

Также аллергикам рекомендуется реже выходить на улицу, чтобы уменьшить взаимодействие с аллергеном. Если выйти из дома все же необходимо, нужно использовать марлевые повязки или фильтры для носа. А людям с густыми и длинными волосами лучше пользоваться головными уборами.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что аллергию у человека вызывает не сам пух, а пыльца, которую могут переносить едва видимые для человеческого глаза волоски. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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