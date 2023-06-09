Россиянам подсказали, как защититься от тополиного пуха

Кроме того, следует установить фильтры, очищающие воздух от пыльцы, и один-два раза в день проводить влажную уборку.

Также аллергикам рекомендуется реже выходить на улицу, чтобы уменьшить взаимодействие с аллергеном. Если выйти из дома все же необходимо, нужно использовать марлевые повязки или фильтры для носа. А людям с густыми и длинными волосами лучше пользоваться головными уборами.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что аллергию у человека вызывает не сам пух, а пыльца, которую могут переносить едва видимые для человеческого глаза волоски. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

