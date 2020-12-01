За участие в массовых беспорядках предложили пожизненно лишать оружия
За участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках в России предложили пожизненно лишать права на приобретение оружия. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT.
Он предлагает внести изменения в закон «Об оружии».
Сейчас граждане, дважды привлечённые в течение года к административной ответственности за нарушение общественного порядка, как и граждане, привлечённые к уголовной ответственности за массовые беспорядки, лишаются права на приобретение оружия. Однако после погашения судимости или срока административного наказания, человек снова может получить лицензию на покупку оружия.
Между тем, возможность приравнять гладкоствольное оружие к нарезному обсуждается в Госдуме. В парламенте считают, что из-за производства становится сложнее провести границу между гладкоствольным и нарезным оружием. В случае, если правила оборота оружия ужесточат, это коснется более пяти миллионов россиян.
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