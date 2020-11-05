Госдума обсудит ужесточение требований к владению оружием

Возможность приравнять гладкоствольное оружие к нарезному обсуждается в Госдуме. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на техническое задание исследования на сайте госзакупок.

В парламенте считают, что из-за производства становится сложнее провести границу между гладкоствольным и нарезным оружием. В случае, если правила оборота оружия ужесточат, это коснется более пяти миллионов россиян.

В нижней палате парламента заявили, что современные производители используют технологию овально-винтовой сверловки ствола, которая повышает скорость пули и убойную силу. Таким образом, производители помогают гражданам обойти запрет на владение нарезным оружием без пятилетнего стажа владения гладкоствольным.

Исследования по анализу и совершенствованию государственного регулирования оборота оружия будет проводить МГУ. Также исследования должны будут определить, насколько гладкоствольные виды оружия с овально-винтовой сверловкой ствола близки по действию к нарезным.

Ранее в Госдуме предложили повысить возрастной ценз на владение оружием до 21 года.