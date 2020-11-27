Новую снайперскую винтовку «Уголек» испытают в 2021 году

Государственные испытания новейшего российского снайперского комплекса «Уголек» начнутся в конце 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

В настоящее время основная снайперская винтовка российской армии - СВД. Кроме того, ряд силовых структур используют винтовку Т-5000 под названием «Точность».

В России создадут снайперскую винтовку, стреляющую на семь километров

Главной особенностью новой винтовки называется применение исключительно российских материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов.

Для винтовки создадут новые порох и патроны в калибре НАТО.

Ранее гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что компания занимается разработкой уникальной снайперской винтовки DXL-5, которая сможет поражать цель на расстоянии в 7 км.

он отметил, что на мировом рынке винтовок с такой дальностью не существует. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН рассказал, кто может стать покупателем такого оружия.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Оружие
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