Новую снайперскую винтовку «Уголек» испытают в 2021 году

Главной особенностью новой винтовки называется применение исключительно российских материалов и комплектующих, боеприпасов и прицелов.

Для винтовки создадут новые порох и патроны в калибре НАТО.

Ранее гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал, что компания занимается разработкой уникальной снайперской винтовки DXL-5, которая сможет поражать цель на расстоянии в 7 км.

он отметил, что на мировом рынке винтовок с такой дальностью не существует. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский в беседе с НСН рассказал, кто может стать покупателем такого оружия.

