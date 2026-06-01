Большинство россиян считают перерыв на обед способом сбежать с работы
Более половины россиян (52%) заявили, что иногда используют перерыв на еду, чтобы «сбежать» с работы. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса «Пакет» от X5 сообщает «Газета.Ru».
Благодаря перекусу становится легче сосредоточиться и продолжить работать. На это указали 45% респондентов. Ещё 17% опрошенных отметили, что после еды им хочется остаться за столом и не возвращаться к работе.
Также 23% россиян указали, что с едой любая встреча становится терпимее. Еще 18% заявили, что благодаря совместной трапезе проще договориться о чём-либо, а 12% опрошенных признались, что еда снимает напряжение.
Для перекуса 56% респондентов выбирают домашнюю еду, готовые блюда предпочитают 37% россиян, а доставкой пользуются 25% опрошенных.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что люди часто не считают перекусы за еду, тогда как в одном таком мини-приёме пищи может быть до четверти дневной нормы калорий.
