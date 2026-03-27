Для безболезненного перехода таксопарков на квоту по электрическим автомобилям таксистам требуется дополнительная господдержка, а также развитая сеть электрозарядок по всей стране, пока же это выглядит давлением на отрасль, заявил НСН глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Бизнес и регуляторы обсудят введение квот на электромобили для такси при обновлении парка, пишет «Коммерсант». Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предлагает установить квоту в 5%, что позволит дополнительно продавать до 4 тысячи электромобилей российской сборки в год.

«Если таксистов опять пытаются нагрузить какими-то обязанностями, то мы скоро все парки растеряем. Уже есть специальные налоги, специальные списки с ограничением по покупке локализованных или произведенных в России автомобилей. Боюсь, что у нас слабо отдают отчет, что 90% рынка такси в России работает нелегально. Это все новые и новые веяния, которые хотят добить оставшиеся парки. Это странно слышать», - сказал Грэк.