Таксисты заявили, что квоты на электроавто добьют отрасль
Без господдержки требование по 5-процентной квоте на электромобили может добить таксопарки, а если господдержка будет, то всё равно недостаточно зарядных станций, заявил НСН глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Для безболезненного перехода таксопарков на квоту по электрическим автомобилям таксистам требуется дополнительная господдержка, а также развитая сеть электрозарядок по всей стране, пока же это выглядит давлением на отрасль, заявил НСН глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Бизнес и регуляторы обсудят введение квот на электромобили для такси при обновлении парка, пишет «Коммерсант». Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций предлагает установить квоту в 5%, что позволит дополнительно продавать до 4 тысячи электромобилей российской сборки в год.
«Если таксистов опять пытаются нагрузить какими-то обязанностями, то мы скоро все парки растеряем. Уже есть специальные налоги, специальные списки с ограничением по покупке локализованных или произведенных в России автомобилей. Боюсь, что у нас слабо отдают отчет, что 90% рынка такси в России работает нелегально. Это все новые и новые веяния, которые хотят добить оставшиеся парки. Это странно слышать», - сказал Грэк.
Пока трудности есть с инфраструктурой для зарядки электромобилей: чем дальше от Москвы, тем меньше зарядных станций.
«В центре Москвы, например, водителю быстро зарядить автомобиль, чтобы продолжать работать в некоторые часы, практически невозможно. Соответственно, ему надо вместо того, чтобы выполнять заказы, ехать куда-то, терять время, чтобы зарядить автомобиль. Зимой на полную смену водителя такси заряда не хватает. В мегаполисах явно наблюдается нехватка инфраструктуры. Не говоря уже о междугородних поездках, которые таксисты на электромобилях вряд ли возьмут, потому что чем дальше от Москвы, тем зарядных станций меньше. Кроме того, терять время ни пассажир, ни водитель не захочет на полпути от Москвы к Питеру, встав на несколько часов на медленную зарядку», - пояснил глава профсоюза таксистов.
Для того, чтобы относительно безболезненно вводить квоты на электромобили, таксопарки ожидают дополнительных мер господдержки.
«Таксопарки нуждаются в налоговых льготах или льготных лизингах. Может быть, дотационная покупка этих автомобилей была бы разумна. Нужны квотированные зарядные станции, которые выделялись бы только для автомобилей такси, чтобы водители могли без очереди их зарядить», - считает Грэк.
Ранее председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев заявил НСН о необходимости разделять профессиональных таксистов и «подработчиков», так как последние «таксуют» на своем автомобиле пару часов в день, и нет смысла пытаться заставить их покупать локализованные автомобили.
