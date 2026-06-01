Россиянам рассказали о законности привлечения учеников к летним работам в школе

Он указал, что работа должна быть предусмотрена учебным планом. В противном случае на привлечение школьников к работе потребуется согласие как самих учащихся, так и их родителей.

Также необходимо соблюдать продолжительность работ. Для учащихся 14–15 лет максимум составляет четыре часа в день, в 15–16 лет — пять часов, в 16–18 лет — не более семи часов. При этом после 45 минут работы обязателен перерыв на 15 минут. Трудиться на открытом воздухе следует с учётом температуры, так как в жару время работ должно быть сокращено.

«Школа обязана учитывать... особенности детей. Задания не должны превышать физических возможностей, предполагать контакт с аллергенами или использование сложного оборудования, требующего специальной квалификации», — добавил Печников.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила «Радиоточке НСН», что уже 12% компаний в РФ нанимают подростков, ещё 6% предлагают стажировки школьникам и студентам младше 18 лет.

