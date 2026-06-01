Россиянам рассказали о законности привлечения учеников к летним работам в школе
Привлечение учеников к летним работам в школе, например, к уборке территории, подстриганию кустов и газонов, будет законным только при соблюдения ряда условий. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист, президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников.
Он указал, что работа должна быть предусмотрена учебным планом. В противном случае на привлечение школьников к работе потребуется согласие как самих учащихся, так и их родителей.
Также необходимо соблюдать продолжительность работ. Для учащихся 14–15 лет максимум составляет четыре часа в день, в 15–16 лет — пять часов, в 16–18 лет — не более семи часов. При этом после 45 минут работы обязателен перерыв на 15 минут. Трудиться на открытом воздухе следует с учётом температуры, так как в жару время работ должно быть сокращено.
«Школа обязана учитывать... особенности детей. Задания не должны превышать физических возможностей, предполагать контакт с аллергенами или использование сложного оборудования, требующего специальной квалификации», — добавил Печников.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила «Радиоточке НСН», что уже 12% компаний в РФ нанимают подростков, ещё 6% предлагают стажировки школьникам и студентам младше 18 лет.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали о законности привлечения учеников к летним работам в школе
- «Точно подделки?»: Лихачева о скандале на выставке Эрнста Неизвестного
- Путин: Москва поддержит в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности
- Сгорают за три минуты: Спасатель рассказал, почему электрокары запретили ставить на парковках
- Военэксперт Кнутов заявил, что Зеленский планирует избавиться от Буданова
- Большинство россиян считают перерыв на обед способом сбежать с работы
- Замглавы МИД РФ заявил о проигрыше США в конфликте с Ираном
- Россиян с больными почками предупредили о риске переедания черешни
- Кравцов: ЕГЭ в России стартовал в штатном режиме
- Менеджер, курьер и сборщик: Сколько готовы платить за летнюю подработку