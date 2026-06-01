«Точно подделки?»: Лихачева о скандале на выставке Эрнста Неизвестного
Елизавета Лихачева раскрыла НСН, что такие скандалы, как с выставкой Неизвестного в Третьяковке, редко попадают в публичное поле, однако история с подделками не нова.
Существует практика, когда даже после смерти скульптора по его слепкам и отливкам создают скульптуры и официально продают их, так что можно ли считать подделками изъятые работы художника и скульптора Эрнста Неизвестного – вопрос. Об этом НСН рассказала экс-директор государственного музея имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева.
Крупный скандал разгорелся вокруг выставки Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее, приуроченной к 100-летию со дня рождения скульптора. На выставке обнаружили много фальшивок. Так, в СК РФ сообщили, что по уголовному делу проведены обыски, в том числе в Третьяковской галерее, изъяты и осмотрены 37 картин и 10 скульптур. СК вычислил человека, который за шесть лет в составе преступной группы создал 30 предметов якобы авторства Неизвестного и распродал их частным коллекционерам под видом подлинников. Лихачева раскрыла, что подделки - очень частая проблема.
«Да, ходит много подделок, это такая стандартная история. Самый популярный для подделывания художник – это Айвазовский и вообще русские передвижники. Это регулярная проблема. С XX веком все сложно, потому что многие еще живы и могут подтвердить подлинность. В истории с Эрнстом Неизвестным я, честно говоря, не знаю подробностей. Но я даже не уверена, что то, что они считают подделкой, можно таковой считать. Дело в том, что вообще-то есть такая общепринятая практика. Наследники Огюста Родена (французский скульптор. - Прим. НСН) и Фонд Родена продают его скульптуры до сих пор. Есть отливки, есть форма, по которой можно сделать новые отливки. В результате скульптура «Мыслитель» стоит практически везде, по отливке Родена, без всяких проблем. Если мы говорим о бронзе, что считать подлинником – это вопрос», - рассказала она.
При этом Лихачева уточнила, что масштабы подделок оценить невозможно.
«Это невозможно оценивать, потому что нет объективных данных. Подобного рода скандалы, когда ситуация выливается в публичное поле, большая редкость, потому что если человек обнаруживает у себя подделку, он обычно старается по-тихому от нее избавиться. Потому что наличие подделки дискредитирует все собрание», - подытожила она.
При этом, как отмечают искусствоведы, Неизвестного подделывают уже многие десятилетия. Так, в нулевые на Брайтон-бич была целая бригада, которая занималась копированием его небольших статуэток и продажей их коллекционерам. Сегодня это новый бизнес, который процветает с 2020 года.
Ранее культуролог, почетный академик Российской академии художеств Любовь Агафонова в пресс-центре НСН в феврале говорила, что столетие Неизвестного в России отмечают масштабно: выйдет и книга, и фильм, и несколько крупных выставок.
