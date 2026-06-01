Военэксперт Кнутов заявил, что Зеленский планирует избавиться от Буданова

Он указал, что через Буданова возможно усиление позиции США на Украине. Поэтому Великобритания и Евросоюз пытаются «избавиться от него уже сейчас».

Кнутов пояснил, что назначение на должность главкома в неблагоприятный для ВСУ период позволит Лондону и Брюсселю в последующем дискредитировать Буданова.

«Дискредитировать его тем, что он не смог изменить ситуацию на фронте», — заключил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Украине стартовала информационная кампания по дискредитации Буданова, заказчиком которой выступает экс-руководитель украинского президента Андрей Ермак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».