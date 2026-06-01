Военэксперт Кнутов заявил, что Зеленский планирует избавиться от Буданова
Возможное назначение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) на должность главнокомандующего украинскими Вооружёнными силами (ВСУ) лишит его шансов бороться за пост президента. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он указал, что через Буданова возможно усиление позиции США на Украине. Поэтому Великобритания и Евросоюз пытаются «избавиться от него уже сейчас».
Кнутов пояснил, что назначение на должность главкома в неблагоприятный для ВСУ период позволит Лондону и Брюсселю в последующем дискредитировать Буданова.
«Дискредитировать его тем, что он не смог изменить ситуацию на фронте», — заключил эксперт.
Ранее в СМИ появилась информация, что на Украине стартовала информационная кампания по дискредитации Буданова, заказчиком которой выступает экс-руководитель украинского президента Андрей Ермак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
