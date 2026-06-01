Путин: Москва поддержит в переезде в РФ тех, кто разделяет традиционные ценности

В ходе церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» он отметил, что Москва поддержит тех, кто из-за такого давления решит переехать в Россию.

«Кто... приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать», - сказал глава государства.

Путин добавил, что традиционные семейные ценности - это важнейшие вещи, объединяющие российское общество.

Ранее генеральный консул в Зальцбурге Дмитрий Черкашин заявил, что жители Австрии и Германии проявляют устойчивый интерес к переезду в Россию, так как не разделяют либеральные ценности Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».