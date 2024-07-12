«За три копейки канарейку»: Автоэксперт раскрыл хитрости со «скрученным пробегом»

«Важно, чтобы автомобиль выбирал специалист. Если вы не уверены, обратитесь к экспертам и вам помогут. При этом никогда автомобиль с маленьким пробегом не будет продаваться дешево. Это наша психология: "за три копейки канарейку". Состояние салона, кузова, руля, даже визуальный осмотр некоторых узлов и агрегатов – все косвенно может сказать о том, что машина не соответствует пробегу, который мы видим на одометре. Специалист в ходе осмотра подключит компьютер, который может показать и пробег по двигателю, и по коробке. На большом пробеге могут появиться дырочки в выхлопной системе. Если вдруг поменяли вещь, которая должна долго служить, это наводит на определенные мысли. При этом смешно, когда люди пытаются определить состояние колодок или тормозных дисков, потому что их меняют с определенной периодичностью», - сказал Ян Хайцеэр.

По его словам, на современных машинах весьма непросто «стереть пробег».

«Я не говорю о "Жигулях", но в современных машинах класса выше среднего пробег сложно стереть. Это достаточно серьезные затраты, потому что он записывается и в компьютере двигателя, и в компьютере коробки, еще в какой-нибудь памяти остается. Таких случаев стало меньше, потому что определить "скрутку" можно по косвенным признакам. Такая машина не имеет свежего вида, соответствующего пробегу, все детали же не заменишь, да и работу ее можно "послушать". Подводных камней много и при выборе автомобиля желательно не жадничать, а обратиться к специалисту. Их не так много, но к ним приводит "сарафанное радио". В большинстве случаев можно определить скрученный пробег, другое дело, что когда люди приобретают машину, они хотят искренне верить, что она имеет маленький пробег. Главное запомнить, что дешево и сердито не бывает», - заключил собеседник НСН.