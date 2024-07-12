Депутат Выборный предложил ввести штраф за скручивание автопробега

Зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный предложил штрафовать за скрученный пробег на автомобилях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.

«Чтобы мошенник четко понимал: скрутил счетчик – заплатишь сумму, многократно превышающую прибыль от продажи авто с фальшивыми показаниями», – сказал Выборный.