Депутат Выборный предложил ввести штраф за скручивание автопробега
Зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный предложил штрафовать за скрученный пробег на автомобилях. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующее обращение на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева.
«Чтобы мошенник четко понимал: скрутил счетчик – заплатишь сумму, многократно превышающую прибыль от продажи авто с фальшивыми показаниями», – сказал Выборный.
Депутат отметил, что поводом для обращения стали частые жалобы от населения и обеспокоенность представителей автосообщества.
Отмечается, что в прошлом году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) также выступила с предложением штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тысяч рублей. Но законопроект так и не был внесен в Государственную Думу.
Ранее сообщалось, что автомобилистов могут начать ежедневно штрафовать за езду без полисов ОСАГО. Предполагается, что наличие страховки будут отслеживать через дорожные камеры по номеру машины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru