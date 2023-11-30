«Бог им судья»: Продюсер Киселев осудил артистов за коммерциализацию патриотизма

Как отметил Киселев на премии «Золотой граммофон», многие компании запрещают своим подопечным выступать на патриотических акциях, это прописано в контрактах.

«Дико, когда артисты выходят на Красной площади только при условии гонорара. Бог им судья, но я надеюсь, что через некоторый период времени это будет обнародовано», — подчеркнул Киселев.

По словам лидера «Землян», его продюсерский центр отличается от «ура-прокремлевских митингов»: артисты медиагруппы не берут гонорар «за свой патриотизм». Также Киселев рассказал, что его компания не собирает средства для помощи бойцам в зоне специальной военной операции. Артисты «Русской медиагруппы» выступают и закупают гуманитарную помощь для военных на собственные деньги. Киселев подчеркнул, что компания принципиально не связывается с общественными фондами.

