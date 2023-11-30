«Бог им судья»: Продюсер Киселев осудил артистов за коммерциализацию патриотизма
Лидер группы «Земляне», владелец «Русской медиагруппы», продюсер Владимир Киселев осудил артистов, которые ставят гонорар условием своего выступления на патриотических мероприятиях. Об этом сообщает NEWS.ru.
Как отметил Киселев на премии «Золотой граммофон», многие компании запрещают своим подопечным выступать на патриотических акциях, это прописано в контрактах.
«Дико, когда артисты выходят на Красной площади только при условии гонорара. Бог им судья, но я надеюсь, что через некоторый период времени это будет обнародовано», — подчеркнул Киселев.
По словам лидера «Землян», его продюсерский центр отличается от «ура-прокремлевских митингов»: артисты медиагруппы не берут гонорар «за свой патриотизм». Также Киселев рассказал, что его компания не собирает средства для помощи бойцам в зоне специальной военной операции. Артисты «Русской медиагруппы» выступают и закупают гуманитарную помощь для военных на собственные деньги. Киселев подчеркнул, что компания принципиально не связывается с общественными фондами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru