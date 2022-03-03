За сутки в России госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19

В России за сутки подтвердили 93 026 новых случаев заражения коронавирусом. передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России

Днем ранее в стране было выявлено 97 455 заболевших, напоминает RT.

По данным оперштаба, за 24 часа были госпитализированы 10 620 россиян, выздоровели — 170 689 человек. При этом медики зафиксировали 781 летальный исход.

С начала пандемии в России выявили 16 685 850 случаев COVID-19, 14 102 684 человека выздоровели, 354 011 россиян скончались.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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