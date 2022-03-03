За сутки в России госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19
В России за сутки подтвердили 93 026 новых случаев заражения коронавирусом. передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране было выявлено 97 455 заболевших, напоминает RT.
По данным оперштаба, за 24 часа были госпитализированы 10 620 россиян, выздоровели — 170 689 человек. При этом медики зафиксировали 781 летальный исход.
С начала пандемии в России выявили 16 685 850 случаев COVID-19, 14 102 684 человека выздоровели, 354 011 россиян скончались.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+0 / сут.
Умерли
354 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+0 / сут.
- Mercedes приостановил экспорт и производство в России
- Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы до 15 лет за фейки об армии РФ
- МИД: Россия будет делать акцент на евроазиатское сотрудничество
- СМИ: МВД РФ перевело подразделения в режим усиленной службы
- За сутки в России госпитализировали 10 620 пациентов с COVID-19
- Доллар и евро обновили исторические максимумы на Мосбирже
- Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим операцию РФ на Украине
- Нефть Brent подскочила до $119 за баррель впервые почти за 10 лет
- Российский завод Toyota приостановит свою работу с 4 марта
- «Эхо Москвы» ликвидирует радиоканал и сайт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru