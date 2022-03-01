Заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России

Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусом снижается в 75 регионах России, рост зафиксирован в шести, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в стране снизилась на 27,6%.

В Роспотребнадзоре отметили, что до 95,1% новых случаев заражения приходятся на штамм омикрон, ещё 4,2% - на «дельту». Также подчёркивается, что у 97% заражённых наблюдаются либо симптомы ОРВИ, либо полное отсутствие симптомов.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что за сутки в стране было выявлено 97 333 новых случая заражения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоспотребнадзорРоссия
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