Заболеваемость COVID-19 снижается в 75 регионах России

В сообщении говорится, что за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в стране снизилась на 27,6%.

В Роспотребнадзоре отметили, что до 95,1% новых случаев заражения приходятся на штамм омикрон, ещё 4,2% - на «дельту». Также подчёркивается, что у 97% заражённых наблюдаются либо симптомы ОРВИ, либо полное отсутствие симптомов.

Ранее в российском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что за сутки в стране было выявлено 97 333 новых случая заражения, сообщает RT.

