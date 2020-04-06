Названа стоимость теста на коронавирус на дому
Стоимость анализа на выявление коронавируса на дому составит 1250 рублей. Кроме того, дополнительно будет оплачиваться выезд медперсонала. Об этом сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.
По ее словам, тесты будут проводить сотрудники ведомства, передает РИА Новости. Они начнут выезжать на дом к гражданам с понедельника, 6 апреля. Сдать анализы можно по желанию, если симптомов коронавируса нет и без направления врача.
Медики воспользуются высокоточной тест-системой, разработанной учеными центрального НИИ эпидемиологии, пишет «Газета.ру».
Результаты можно будет получить по электронной почте. Пока эта услуга действует только в Москве и Московской области, пишут argumenti.ru.
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