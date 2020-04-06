Жуковский: Платные тесты на COVID-19 — угроза эпидемиологической ситуации в стране
Член президиума Столыпинского клуба и экономист Владислав Жуковский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россиян начали платно тестировать на COVID-19
Роспотребнадзор начал массово тестировать россиян на наличие коронавирусной инфекции. С 6-ого апреля сдать тест можно на коммерческой основе. Проводить анализ специалисты будут на дому.
Владислав Жуковский : «Еще в марте месяце необходимо было пойти по пути Тайвани, Южной Кореи, Японии и других азиатских экономик, которые проводили абсолютно бесплатное массовое тестирование всех своих граждан, у которых есть даже малейшее подозрение на ОРВИ или грипп. Такие вещи необходимо было начать делать еще 2,5-3 недели назад. А сегодня необходимо говорить о том, что все эти тесты будут делаться на бесплатной основе. Потому что в сегодняшней ситуации у подавляющего большинства россиян, у которых и без того реальные доходы падали последние шесть лет, просто не будет денег для того, чтобы провести анализы на наличие коронавирусной инфекции. А это будет представлять огромную угрозу для эпидемиологической ситуации в стране», — комментирует в беседе с НСН Владислав Жуковский.
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
К ним относятся: автомобильные и авиаперевозки, культура и досуг, спорт, турбизнес и гостиницы, общепит и салоны и красоты. Такой перечень утвердило правительство РФ.
Владислав Жуковский : «Именно эти отрасли могут претендовать на поддержку из бюджета. Но сама эта поддержка малого бизнеса и самозанятых, она просто копеечная. Речь идет о выделении из бюджета не более 150 миллиардов рублей на всю Россию-матушку, на все сотни тысяч предприятий. Конечно, этих денег недостаточно. Чтоб было понятно, в США на поддержку бизнеса и самозанятых выделяется 350 миллиардов долларов с потенциалом расширения до полутриллиона долларов. В пересчете на российские рубли, 350 миллиардов долларов – это почти 27 триллионов рублей. В России выделяется лишь 2 миллиарда долларов, это в сотни раз меньше, чем в США», — подсчитывает экономист в эфире НСН.
Падение цен на жилье ожидается на 20-30%
Цены на жилье в новостройках могут упасть на 20-30 процентов. Об этом говорится в прогнозе агентства «Национальные кредитные рейтинги».
Владислав Жуковский : «Совершенно очевидно, что в условиях затяжного социально-экономического кризиса, в условиях псевдокарантина, который начался в конце марта, а закончится, с учетом майских праздников, в лучшем случае в середине мая, многие окажутся без работы, окажутся на бирже труда, конечно, они просто не будут покупать никакие новостройки, никакое жилье. Поэтому, безусловно, в ближайшие не просто месяцы, а минимум в ближайшие полгода, мы будем видеть очень серьезное падение цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках», — подытоживает в интервью НСН Владислав Жуковский.
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