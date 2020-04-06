Жуковский: Платные тесты на COVID-19 — угроза эпидемиологической ситуации в стране

Владислав Жуковский : «Еще в марте месяце необходимо было пойти по пути Тайвани, Южной Кореи, Японии и других азиатских экономик, которые проводили абсолютно бесплатное массовое тестирование всех своих граждан, у которых есть даже малейшее подозрение на ОРВИ или грипп. Такие вещи необходимо было начать делать еще 2,5-3 недели назад. А сегодня необходимо говорить о том, что все эти тесты будут делаться на бесплатной основе. Потому что в сегодняшней ситуации у подавляющего большинства россиян, у которых и без того реальные доходы падали последние шесть лет, просто не будет денег для того, чтобы провести анализы на наличие коронавирусной инфекции. А это будет представлять огромную угрозу для эпидемиологической ситуации в стране», — комментирует в беседе с НСН Владислав Жуковский.

