За сутки в России выявили новый рекорд по числу заболевших COVID-19

За сутки в России выявили новый рекорд по числу заболевших коронавирусом, сообщает один из Telegram-каналов.

Отмечается, что показатели выросли до 203 тысяч 949 заразившихся человек.

По данным источника, число госпитализированных составляет 19 тысяч 281 гражданин. Количество летальных исходов за сутки – 722. Выздоровели – 112 тысяч 236 человек.

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По сообщениям RT, 10 февраля рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки составило 197 тысяч 76.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что поражение слуха после «омикрона» возможно, однако является частным случаем, который не коснется бессимптомных больных.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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