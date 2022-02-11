За сутки в России выявили новый рекорд по числу заболевших COVID-19
За сутки в России выявили новый рекорд по числу заболевших коронавирусом, сообщает один из Telegram-каналов.
Отмечается, что показатели выросли до 203 тысяч 949 заразившихся человек.
По данным источника, число госпитализированных составляет 19 тысяч 281 гражданин. Количество летальных исходов за сутки – 722. Выздоровели – 112 тысяч 236 человек.
По сообщениям RT, 10 февраля рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки составило 197 тысяч 76.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что поражение слуха после «омикрона» возможно, однако является частным случаем, который не коснется бессимптомных больных.
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338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru