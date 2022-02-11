За сутки в России выявили новый рекорд по числу заболевших COVID-19

За сутки в России выявили новый рекорд по числу заболевших коронавирусом, сообщает один из Telegram-каналов.

Отмечается, что показатели выросли до 203 тысяч 949 заразившихся человек.

По данным источника, число госпитализированных составляет 19 тысяч 281 гражданин. Количество летальных исходов за сутки – 722. Выздоровели – 112 тысяч 236 человек.