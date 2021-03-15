За сутки в России выявили 9 437 новых случаев COVID-19
В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 9 437 случаев инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 выявлен у 4 400 045 человек в России. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.
За прошедшие сутки от осложнений коронавируса погибли 404 человека. Всего от пандемии новой коронавирусной инфекции скончались 92 494 пациентов.
Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 8 447 человек и составило 4 003 576 россиян.
Отмечается, что 303 975 человек болеют COVID-19 в активной форме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- За сутки в России выявили 9 437 новых случаев COVID-19
- ФИФА подозревает трех российских футболистов в допинге
- Россиянин Даниил Медведев стал второй ракеткой мира
- СМИ: ЕС планирует начать переговоры о закупках «Спутник V»
- Почти четверть россиян при увольнении потратит оставшиеся деньги за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru