За сутки в России выявили 9 437 новых случаев COVID-19

В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 9 437 случаев инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 выявлен у 4 400 045 человек в России. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.

За прошедшие сутки от осложнений коронавируса погибли 404 человека. Всего от пандемии новой коронавирусной инфекции скончались 92 494 пациентов.

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Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 8 447 человек и составило 4 003 576 россиян.

Отмечается, что 303 975 человек болеют COVID-19 в активной форме.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
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