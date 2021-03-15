За сутки в России выявили 9 437 новых случаев COVID-19

В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 9 437 случаев инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 выявлен у 4 400 045 человек в России. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.

За прошедшие сутки от осложнений коронавируса погибли 404 человека. Всего от пандемии новой коронавирусной инфекции скончались 92 494 пациентов.