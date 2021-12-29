За сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса

Накануне в стране выявили 21 922 случая коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Число заболевших с начала пандемии в РФ достигло 10 458 271.

При этом за 24 часа медики выписали 42 776 пациентов с COVID-19, всего от инфекции вылечились 9 380 223 человека, пишет RT.

В то же время, по данным оперштаба, за сутки было зафиксировано 932 летальных исхода от COVID-19. Число смертей с начала пандемии составляет 307 022.

