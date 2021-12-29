За сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса
В России зарегистрировали 21 119 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне в стране выявили 21 922 случая коронавируса, напоминает «Свободная пресса». Число заболевших с начала пандемии в РФ достигло 10 458 271.
При этом за 24 часа медики выписали 42 776 пациентов с COVID-19, всего от инфекции вылечились 9 380 223 человека, пишет RT.
В то же время, по данным оперштаба, за сутки было зафиксировано 932 летальных исхода от COVID-19. Число смертей с начала пандемии составляет 307 022.
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Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
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