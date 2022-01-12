За сутки в России выявили 17 946 случаев COVID-19

В России подтвердили 17 946 случаев коронавирусной инфекции за сутки, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне в стране выявили 17 525 случаев коронавируса, напоминает RT.

По данным оперштаба, за 24 часа от COVID-19 вылечились 26 346 пациентов. При этом в последние сутки скончались 745 человек.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 10 702 150 случаев коронавируса, 9 758 364 выздоровевших, 318 432 летальных исхода.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в ближайшие дни заболеваемость COVID-19 может вырасти, пишет «Свободная пресса». Главный санитарный врач призвала граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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