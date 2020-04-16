За сутки в России умерли 34 пациента с коронавирусом
Тридцать четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число погибших выросло до 232, подчеркивает RT.
Также стало известно, что за минувшие сутки на территории страны выявлено 3448 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них – 1370 новых случаев – зафиксировано в Москве, в Московской области — 467 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 154, отмечает Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией в России продолжится на этой неделе. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Она подчеркнула, что пик пандемии коронавируса в нашей стране будет пройден быстрее, если удастся остановить передачу COVID-19 между людьми. Для этого, как отметила Вуйнович, необходимо соблюдать социальную дистанцию.
В свою очередь, доктор биологических наук Михаил Кирпичников высказал предположение о том, что пик COVID-19 в России придется на последнюю декаду апреля, в преддверии майских праздников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru