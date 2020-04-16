За сутки в России умерли 34 пациента с коронавирусом

Тридцать четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом общее число погибших выросло до 232, подчеркивает RT.

Также стало известно, что за минувшие сутки на территории страны выявлено 3448 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них – 1370 новых случаев – зафиксировано в Москве, в Московской области — 467 инфицированных, в Санкт-Петербурге — 154, отмечает Свободная пресса.