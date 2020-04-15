Алтайский депутат заявил, что республику от COVID-19 защищает мумия
В Республике Алтай нет ни одного случая заражения коронавирусом, поскольку её защищает священная мумия. Об этом в беседе с изданием «Подъем» заявил член госсобрания региона Ержанат Бегенов. Он подчеркнул, что алтайцы почитают принцессу Укока и очень дорожат ей. Кроме того, депутат вспомнил случай, когда мумию забрали в Новосибирск, и в этот самый период в республике произошло землетрясение. Бегенов уверен, что мумию просто «не надо было трогать».
Напомним, принцессой Укока жители зовут мумию женщины, найденную в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году, пишет Ura.ru.
Республика Алтай - последний регион России, где ещё не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего, по данным на 15 апреля, в нашей стране официально подтверждено более 24 тысяч заражений COVID-19, сообщает телеканал 360.
Ранее НСН писала, специалисты назвали первый симптом коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке. Внезапная потеря обоняния — первый признак того, что человек заразился COVID-19. К такому выводу пришел Доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати, а также врач UC Health Ахмад Седагат. Специалист отметил, что внезапная потеря обоняния или (аносмия) при COVID-19 не связана с обычными простудными симптомами — у человека отсутствует заложенность носа.
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