Жертвами коронавируса в России за сутки стали 11 человек

Там отметили, что больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Московской области - 5. В Москве - 2. По одному в Краснодарском крае, Республике Бурятия, Приморском крае и в Иркутской области.

Ранее в Китае сообщили, что впервые в этой стране за сутки не умер ни один человек с диагнозом «коронавирусная тнфекция».