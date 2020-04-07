Жертвами коронавируса в России за сутки стали 11 человек
За сутки в России умерли 11 пациентов с положительным тестом на коронавирус. В целом летальных исходов в стране 58, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Там отметили, что больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Московской области - 5. В Москве - 2. По одному в Краснодарском крае, Республике Бурятия, Приморском крае и в Иркутской области.
Ранее в Китае сообщили, что впервые в этой стране за сутки не умер ни один человек с диагнозом «коронавирусная тнфекция».
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