За сутки в России подтвердили 31 252 случая коронавируса
В России выявили 31 252 новых случая коронавирусной инфекции за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Накануне сообщалось о 30 726 заболевших, напоминает «Свободная пресса». Число случаев коронавируса с начала пандемии достигло 10 865 512.
По данным оперштаба, за 24 часа от COVID-19 вылечились 24 564 человека. Всего в России выздоровели 9 902 935 пациентов с коронавирусом.
При этом медики подтвердили 688 смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончались 322 678 россиян с COVID-19, отмечает RT.
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Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru