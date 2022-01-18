За сутки в России подтвердили 31 252 случая коронавируса

Накануне сообщалось о 30 726 заболевших, напоминает «Свободная пресса». Число случаев коронавируса с начала пандемии достигло 10 865 512.

По данным оперштаба, за 24 часа от COVID-19 вылечились 24 564 человека. Всего в России выздоровели 9 902 935 пациентов с коронавирусом.

При этом медики подтвердили 688 смертей от коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончались 322 678 россиян с COVID-19, отмечает RT.



