Эксперт предупредил о заражении большинства россиян «омикроном»
Большинство россиян переболеет новым штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие две недели. Таким мнением поделился вирусолог Александр Лукашев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Мы не знаем, в какой степени "омикрон" вытеснит другие, более летальные штаммы, как "дельта". Мы не знаем, появятся ли новые штаммы после "омикрона"», — рассказал медик.
Также Лукашев напомнил о прогнозах экспертов, согласно которым число смертей пациентов с омикрон-штаммом будет намного меньше.
Кроме того, вирусолог считает, что через месяц «омикрон» распространится по всему миру. Россию в скором времени также ожидает пик заболеваемости, однако затем произойдет быстрый спад числа заражений.
Ранее кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что к началу февраля заболеваемость COVID-19 в РФ может вырасти до 90 тысяч человек в сутки. В этом случае 1,5-2 млн россиян переболеют «омикроном» к весне, пишет «Свободная пресса».
В свою очередь, начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в феврале в России может наблюдаться пик заболеваемости коронавирусом, и суточное число заражений «омикроном» превысит 100 тысяч, отмечает Ura.ru.
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