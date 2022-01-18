Эксперт предупредил о заражении большинства россиян «омикроном»

«В ближайшие две недели нас ожидает достаточно непростая ситуация, а что будет после этого, загадывать сложно. Мы не знаем, в какой степени "омикрон" вытеснит другие, более летальные штаммы, как "дельта". Мы не знаем, появятся ли новые штаммы после "омикрона"», — рассказал медик.

Также Лукашев напомнил о прогнозах экспертов, согласно которым число смертей пациентов с омикрон-штаммом будет намного меньше.

Кроме того, вирусолог считает, что через месяц «омикрон» распространится по всему миру. Россию в скором времени также ожидает пик заболеваемости, однако затем произойдет быстрый спад числа заражений.

Ранее кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий заявил, что к началу февраля заболеваемость COVID-19 в РФ может вырасти до 90 тысяч человек в сутки. В этом случае 1,5-2 млн россиян переболеют «омикроном» к весне, пишет «Свободная пресса».

В свою очередь, начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что в феврале в России может наблюдаться пик заболеваемости коронавирусом, и суточное число заражений «омикроном» превысит 100 тысяч, отмечает Ura.ru.

