За сутки в России госпитализировали 2 712 человек с COVID-19

Днем ранее в стране зарегистрировали 44 989 заболевших, напоминает «Свободная пресса». Общее число случаев COVID-19 достигло 17 376 241.

По данным оперштаба, за 24 часа были госпитализированы 2 712 пациента, медики выписали 105 243 россиян. С начала пандемии от коронавируса вылечились 15 585 650 человек.

При этом за последние сутки в стране зафиксировали 533 летальных исходов. За время пандемии от COVID-19 скончались 361 344 человека.

Между тем кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков предрек рост заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, в скором времени возможна новая волна инфекции, так как коллективный иммунитет начнет снижаться, сообщает РЕН ТВ.

