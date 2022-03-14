За сутки в России госпитализировали 2 712 человек с COVID-19
В России выявили 41 055 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, передает федеральный оперативный штаб по борьбе COVID-19.
Днем ранее в стране зарегистрировали 44 989 заболевших, напоминает «Свободная пресса». Общее число случаев COVID-19 достигло 17 376 241.
По данным оперштаба, за 24 часа были госпитализированы 2 712 пациента, медики выписали 105 243 россиян. С начала пандемии от коронавируса вылечились 15 585 650 человек.
При этом за последние сутки в стране зафиксировали 533 летальных исходов. За время пандемии от COVID-19 скончались 361 344 человека.
Между тем кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков предрек рост заболеваемости коронавирусом. По мнению эксперта, в скором времени возможна новая волна инфекции, так как коллективный иммунитет начнет снижаться, сообщает РЕН ТВ.
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17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
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