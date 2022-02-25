За сутки в России госпитализировали 14 937 пациентов с коронавирусом
В России выявили 123 460 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зарегистрировали 132 998 заболевших. Число случаев COVID-19 на 25 февраля составляет 16 052 028.
При этом за минувшие 24 часа были госпитализированы 14 937 человек, медики выписали 167 310 пациентов. С начала пандемии от коронавируса вылечился 13 139 971 россиянин.
По данным оперштаба, за сутки было зафиксировано 787 летальных исходов. Всего от коронавируса скончались 349 365 россиян.
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16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
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