За сутки в России госпитализировали 14 937 пациентов с коронавирусом

В России выявили 123 460 новых случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 132 998 заболевших. Число случаев COVID-19 на 25 февраля составляет 16 052 028.

При этом за минувшие 24 часа были госпитализированы 14 937 человек, медики выписали 167 310 пациентов. С начала пандемии от коронавируса вылечился 13 139 971 россиянин.

По данным оперштаба, за сутки было зафиксировано 787 летальных исходов. Всего от коронавируса скончались 349 365 россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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