За сутки в РФ скончались 66 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России скончались 66 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. В частности, 38 человек с коронавирусом умерли в Москве, четыре - в Санкт-Петербурге, по два - в Подмосковье, Марий Эл, Калининградской и Самарской областях.

Таким образом, за все время жертвами COVID-19 стали 747 человек.

Добавим, за последние сутки в РФ было зафиксировано более шести тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 80 949.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 971. Ещё 576 человек за сутки заболели в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где 153 новых инфицированных.