За сутки в РФ скончались 66 пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в России скончались 66 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. В частности, 38 человек с коронавирусом умерли в Москве, четыре - в Санкт-Петербурге, по два - в Подмосковье, Марий Эл, Калининградской и Самарской областях.
Таким образом, за все время жертвами COVID-19 стали 747 человек.
Добавим, за последние сутки в РФ было зафиксировано более шести тысяч новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Таким образом общее число инфицированных в нашей стране достигло 80 949.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2 971. Ещё 576 человек за сутки заболели в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, где 153 новых инфицированных.
Между тем, все пациенты с коронавирусной инфекцией, госпитализированные в китайском городе Ухань (в нём впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 – прим. НСН), выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.
Он подчеркнул, что этого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, направленных в этот город со всей страны. Напомним, в общей сложности из больниц Китая были выписаны 63 604 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. При этом, 46 452 пациента проходили лечение в Ухане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru