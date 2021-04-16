За сутки в РФ подтвердили 8995 новых случаев коронавируса

Днем ранее в стране зафиксировали 8 944 случая заболевания, напоминает RT.

Общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 684 148 случаев.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки от инфекции вылечились 9 109 россиян. Всего в России зафиксировано 4 310 557 случаев выздоровления.

При этом в последние 24 часа медики подтвердили 397 смертей от COVID-19. Число летальных исходов с начала пандемии достигло 104 795.

Лидерами по количеству новых случаев коронавируса стали Москва (2476), Санкт-Петербург (704) и Московская область (595), сообщает «Свободная пресса». Кроме того, в первую пятерку регионов с наибольшим суточным приростом заболевших попали Ростовская (242) и Нижегородская (219) области, отмечает журнал «Профиль».

