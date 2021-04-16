За сутки в РФ подтвердили 8995 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 8 995 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зафиксировали 8 944 случая заболевания, напоминает RT.
Общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 684 148 случаев.
Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки от инфекции вылечились 9 109 россиян. Всего в России зафиксировано 4 310 557 случаев выздоровления.
При этом в последние 24 часа медики подтвердили 397 смертей от COVID-19. Число летальных исходов с начала пандемии достигло 104 795.
Лидерами по количеству новых случаев коронавируса стали Москва (2476), Санкт-Петербург (704) и Московская область (595), сообщает «Свободная пресса». Кроме того, в первую пятерку регионов с наибольшим суточным приростом заболевших попали Ростовская (242) и Нижегородская (219) области, отмечает журнал «Профиль».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- СМИ сообщили о захвате заложников в филиале Банка Грузии в Тбилиси
- Первая партия вакцины Pfizer прибыла на Украину
- Посол Великобритании прибыла в российский МИД
- Первые партии вакцины «Ковивак» отправили в российские регионы
- Зеленский: Противодействие «Северному потоку-2» — вопрос войны
- За сутки в РФ подтвердили 8995 новых случаев коронавируса
- Мишустин призвал информировать россиян о вакцинации
- Голикова допустила скорое снятие COVID-ограничений в России
- Телеграм: Бунт в КПРФ и фантомные бомбы Украины
- Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru