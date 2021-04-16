Голикова допустила скорое снятие COVID-ограничений в России
Ограничения из-за коронавируса в России могут быть сняты в ближайшее время благодаря наращиванию объемов вакцинации. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания коллегии министерства здравоохранения страны.
«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — цитирует ТАСС зампреда правительства.
При этом Голикова отметила, что угроза COVID-19 не отступила, и важно не потерять «то, чего с таким трудом достигли». Вице-премьер призвала «очень осторожно» снимать COVID-ограничения.
Кроме того, Голикова сообщила, что число привившихся от коронавируса россиян превысило 8 млн, отмечает RT. По словам вице-премьера, вакцинация стала «чрезвычайно важной, нужной и в правильное время».
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