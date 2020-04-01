За сутки от коронавируса в России скончались семь человек
За минувшие сутки жертвами коронавируса COVID-19 в России стали семь человек. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Пять летальных исходов зарегистрированы в Москве, по одному — в Московской и Псковской областях. Всего, по состоянию на 1 апреля, жертвами коронавируса в стране стали 24 человека.
Общее число зараженных в России достигло 2777 человек, за последние сутки зафиксировано 440 новых случаев заражения в 35 российских регионах, передает RT.
На данный момент случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 75 регионах, уточняет Ura.ru
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