За сутки от коронавируса в России скончались семь человек

Пять летальных исходов зарегистрированы в Москве, по одному — в Московской и Псковской областях. Всего, по состоянию на 1 апреля, жертвами коронавируса в стране стали 24 человека.



Общее число зараженных в России достигло 2777 человек, за последние сутки зафиксировано 440 новых случаев заражения в 35 российских регионах, передает RT.



На данный момент случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 75 регионах, уточняет Ura.ru

