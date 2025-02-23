За сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 200 военных и РСЗО MLRS
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также была уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS.
По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 850 военнослужащих, 376 танков, 288 БМП, 239 БТР и 1991 боевую бронированную машину.
Кроме того, российскими войсками были уничтожены 467 артиллерийское орудие, 52 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 19 инженерных машин разграждения и пять мостоукладчиков, 2143 автомобиля.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 23 февраля российские силы ПВО перехватили 20 беспилотников ВСУ над шестью регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru