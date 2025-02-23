За сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 200 военных и РСЗО MLRS

По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 850 военнослужащих, 376 танков, 288 БМП, 239 БТР и 1991 боевую бронированную машину.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 467 артиллерийское орудие, 52 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 19 инженерных машин разграждения и пять мостоукладчиков, 2143 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 23 февраля российские силы ПВО перехватили 20 беспилотников ВСУ над шестью регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

