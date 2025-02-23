МО: За ночь силы ПВО перехватили 20 дронов ВСУ над 6 регионами РФ
23 февраля 202510:14
За ночь 23 февраля российские силы ПВО перехватили 20 беспилотников ВСУ над шестью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, пять БПЛА удалось сбить над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской, три — над территорией Липецкой и еще по два — над Воронежским и Тульским регионами.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 22 февраля над территорией России было перехвачено девять украинских дронов, передают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru